(Agenzia Vista) Palermo, 05 novembre 2020 Covid, Razza (Ass. Sanità Sicilia): "Domani chiederò a Speranza su Sicilia arancione" "L'epidemia da noi è in una fase di crescita e va mantenuta sotto controllo, ma ciò che ha ferito i siciliani è stata l'idea che l'attribuzione di una area di rischio, non legata soltanto a una valutazione estremamente oggettiva di dati, abbia fornito l'inesatta impressione che da noi il sistema sanitario fosse più impreparato che altrove. Alla fine il messaggio che è passato, per colpa di qualche mestatore, è che vi sia una diretta connessione tra il report diffuso dall'Iss e la scelta di inserire la Sicilia tra le zone arancioni". 02_44 Regione Sicilia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev