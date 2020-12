(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Covid, Renzi: "Basta dare la colpa ai cittadini. Servono più risorse sulla sanità" Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un video messaggio sulla sua pagina Facebook: "In 60 secondi dico perché sul Covid non possiamo continuare a dare la colpa ai cittadini. Servono più risorse sulla sanità. Il futuro del Paese si gioca adesso". / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev