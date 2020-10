Covid, Rezza: "Aumento sensibile casi, RT significativamente sopra 1, focolai in tutte le regioni"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2020 “Aumentano, questa volta sensibilmente rispetto alle settimane precedenti, i casi di Covid-19 nel nostro Paese e l’Rt è significativamente superiore a 1. Si verificano focolai e si registrano casi sporadici un po’ in tutte le regioni italiane e stanno aumentando anche i ricoveri ospedalieri, più lentamente ma anche i ricoveri in terapia intensiva anche se ancora non si registra da questo punto di vista una particolare criticità”. Così Giovanni Rezza, Direttore Generale Prevenzione del Ministero della Salute in un videomessaggio racconta i dati del monitoraggio settimanale effettuato dalla cabina di regia Ministero Salute-Iss.“In questo momento – avverte – è necessario prendere misure, tenere comportamenti prudenti ed evitare aggregazioni ed eventi sia pubblici che privati, comprese le attività extrascolastiche, e prestare attenzione anche all’interno delle mura domestiche. E’ naturale che bisogna continuare a prendere tutte le precauzioni a cominciare dal distanziamento fisico, tenere le mascherine sia in luogo pubblico che all’aperto e soprattutto curare l’igiene delle mani”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev