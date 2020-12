(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre Covid, Rezza: “Contagi in calo in tutte le regioni. Merito delle misure di contenimento” “A parte alcune regioni ancora in difficoltà nel complesso la situazione contagi tende a migliorare per effetto delle misure di prevenzione e controllo. Il virus circola di meno per fortuna” sono le parole del direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute e dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza alla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Durata: 00_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev