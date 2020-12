(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 Covid, Rezza: “Meccanismo chiaro, come allentiamo misure salgono i casi” “Le regioni che avevano incidenze più elevate e che sono state sottoposte a misure più restrittive adesso stanno, in base ai numeri, meglio rispetto ad altre. Una situazione in cui è proprio chiaro questo meccanismo, che come noi allentiamo le misure i casi vanno su, come le stringiamo riusciamo nel giro di qualche settimana ad ottenere dei risultati in termini di eliminazione dei positivi e in termini di eliminazione dei casi” Così il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza alla conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica Covid19. / Youtube Ministero Salute Durata: 00_48 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev