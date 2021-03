(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2021 Covid, Rezza: "Rt resta a 1,6 ma sale incidenza, rispettare regole e accelerare campagna vaccinale" "Stante la situazione epidemiologica, è bene continuare a rispettare le regole, mantenere il distanziamento sociale, e soprattutto è importante un'accelerazione della campagna vaccinale. L'Rt resta, come la scorsa settimana, fisso su 1.16. Per quanto riguarda invece l'incidenza, vediamo una tendenza all'aumento e ormai supera i 250 casi per 100mila abitanti, a 264 casi/100mila, quindi un'incidenza particolarmente elevata. Aumenta purtroppo anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, che è intorno al 36% quindi ben al di sopra della soglia di rischio del 30%". Lo dichiara il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia sull'andamento di Covid-19 in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev