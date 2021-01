(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Covid, Rezza: “Rt sceso a 0,84 in conseguenza delle misure applicate, bisogna mantenere prudenza” "Questa settimana casi Covid tendono a diminuire, l'incidenza rimane elevata. L'Rt scende a 0.84 a livello nazionale. I posti in terapia intensiva re occupati si fermano al di sotto della soglia critica. Questo lieve miglioramento è la conseguenza delle misure applicate, per cui bisogna mantenere prudenza". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel report settimanale sull'analisi del monitoraggio regionale Covid 19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev