(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre Covid, Rezza: “Superati i 30mila positivi. Cattiva notizia nonostante aumento tamponi effettuati” “Oggi non ci sono buone notizie. I casi positivi ieri erano circa 26mila oggi siamo a 31.084. Abbiamo superato i 30mila positivi. Il trend è in aumento anche se resta stabile il numero di decessi. Vero che i tamponi effettuati sono aumentati (215mila circa) ma la notizia deve metterci in guardia, siamo ancora sopra al 10% di positivi sui tamponi fatti” queste le parole del Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza durante la conferenza stampa al nella sede del ministero. Durata: 01_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev