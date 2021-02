(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2021 Covid, Rixi (Lega): "Ristoranti siano aperti la sera dove situazione sotto controllo" "Aprire i ristoranti la sera dove è possibile può essere un modo per far ripartire le attività. Questo è quello che chiede la Lega perchè se è possibile pranzare si può anche cenare in sicurezza".Lo ha detto l'esponente della Lega Edoardo Rixi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev