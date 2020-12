(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Covid, Rt a 0,93. Brusaferro (Iss): “Curva in decrescita ma rallentata” “Un dato interessante è l’andamento della curva nelle ultime settimane. La curva è in decrescita anche se in rallentamento” sono le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa al Ministero della Salute. / YouYube MinisteroSalute 01_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev