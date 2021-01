(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2021 Covid, Salvini: "Cina festeggia anno straordinario, c'è chi ha guadagnato miliardi" "Il regime comunista cinese ha festeggiato, migliaia di persone in piazza a Capodanno, e a qualcuno non sta venendo il dubbio che ci sia chi ci ha guadagnato in potere e in ricchezza? Il tempo sarà galantuomo". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta sui social. 01_27 Instagram Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev