Covid, Salvini: entro la settimana italiani aspettano riaperture

Milano, 10 mag. (askanews) - Roma, 10 mag. (askanews) - "Penso che questa sia la settimanagiusta, finalmente, grazie alle insistenze della Lega nondobbiamo aspettare giugno o luglio. Aumentano i guariti, ivaccinati, diminuiscono i ricoveri. Bisogna premiare gli italiani per i sacrifici fatti e riconoscere loro fiducia è fondamentale, già questa settimana, con le riaperture". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, al termine dell'incontro con la delegazione di governo."Su queste priorità - ha detto riferendosi agli altri due temioggetto dell'incontro, ossia migranti e dl sostegni - ci stiamomettendo l'anima e contiamo che ci saranno notizie positive entro la fine della settimana".Incalzato dalle domande Salvini ha ribadito: "conto che entro lasettimana il governo prenda atto, non delle richieste della Lega, ma dei dati medici: continuare a tenere centinaia di migliaia di attività chiuse non ha senso. Bisogna fissare una data per i matrimoni, i centri commerciali, i parchi tematici, le piscine al chiuso, tornare a vivere. I dati scientifici lo permettono, a parte qualche gufo e menagramo gli italiani si aspettano questo entro questa settimana".