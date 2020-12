(Agenzia Vista) Catania, 12 dicembre 2020 Covid, Salvini: "Felice se governo cambia idea su Natale, meglio tardi che mai" "Meglio tardi che mai. La tutela della salute è fondamentale. Nessuno vuole assembramenti, festoni, veglioni, cene con 200 persone, trenini o cose strane. Ma il diritto alla famiglia, sicuro e protetto di paese in paese potere portare una fetta di panettone, un sorriso a un anziano solo ad una persona sola nel paese di fianco non mette a rischio la salute di alcuno, ma scalda i cuori". Queste le parole del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando nell'aula bunker di Bicocca a Catania per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev