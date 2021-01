Roma, 28 gen. (askanews) - "Io mi occupo di tasse, vita vera, salute, non di primule. Stiamo preparando un esposto per la Procura perché prima o poi Arcuri risponderà di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto" ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini."Che servano centinaia di milioni per le 'primule' quando abbiamo problemi con siringhe e vaccini è surreale. Mi auguro che insieme a Conte se ne vada anche Arcuri perchè non se ne può più".