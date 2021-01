(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio Covid, Salvini: “Presto un esposto in Procura contro il commissario Arcuri” “Stiamo preparando un esposto in Procura perché prima o poi il commissario Arcuri risponderà per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto. Surreale parlare di primule quando mancano vaccini e siringhe” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev