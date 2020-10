(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 L'intervista dell'Agenzia Vista al presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi: "Sul vaccino per il Covid continuo a essere ottimista ma molto prudente. Ci tengo a precisare che non è una gara fra aziende, anzi hanno collaborato, è una corsa contro il tempo. Speriamo di arrivare velocemente. Sulla cura purtroppo non siamo ancora arrivati a trovarne una definitiva, ma anche qui ci sono buone speranze." agenziavista.it