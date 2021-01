(Agenzia Vista) Abruzzo, 04 gennaio 2021 Covid, screening di massa in Abruzzo. Marsilio visita postazione Città Sant'Angelo Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha visitato Città Sant'Angelo, la prima tappa del tour per fare visita ad alcuni comuni della provincia di Pescara dove sono state allestite postazioni per lo screening di massa nel territorio abruzzese. Nella tensostruttura montata nella sede della Croce Angolana i tamponi sono riservati a studenti e al loro nuclei familiari oltre che a docenti, dirigenti e personale delle scuole superiori dell'Istituto onnicomprensivo "Bertrando Spaventa". 03_13 Regione Abruzzo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev