Covid, Sicilia torna arancione. Musumeci: "Ora dipende da responsabilità di tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2021 Covid, Sicilia torna arancione. Musumeci: "Ora dipende dalla responsabilità di tutti, puntiamo alla gialla" Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, commenta il passaggio della Sicilia in zona arancione: "Le due settimane di zona rossa ci hanno permesso di passare adesso ad arancione perché in due settimane si è dimezzato il numero dei contagi, ridotto il numero delle perdite umane. Abbiamo avuto ragione: pensavamo di dovere anticipare la zona rossa per evitare degenerazioni". / Facebook Nello Musumeci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev