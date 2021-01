(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Covid, Speranza: "12 Regioni alto rischio, inevitabile proroga stato emergenza al 30 aprile" "C'è un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle singole regioni: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a rischio alto nelle prossime settimane, e una sola regione è in questo momento a rischio basso. Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure, proporzionali al rischio di una diffusione incontrollata dell'epidemia". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nella comunicazione al Senato sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. 01_28 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev