(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 "Con questi obiettivi è fondamentale nelle prossime settimane dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione. Anche a chi fa polemica ogni giorno io continuo a dire che serve unità, unità, unità. Come ho sempre fatto in questi mesi". Lo ha rimarcato ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa urgente in Aula alla Camera sulla campagna vaccinale contro Covid-19. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev