(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Covid, Speranza alla camera: "Coesione nazionale nella gestione dell'emergenza" "Di una vera unità, anche delle forze che oggi sono all'opposizione, abbiamo un'assoluta necessità per sconfiggere questo maledetto virus che ha stravolto le nostre vite. Ho sempre sollecitato ed auspicato una vera e propria coesione nazionale nella gestione dell'emergenza. Ripeto oggi le stesse parole perché a mio avviso sintetizzano l'orientamento di fondo che deve guidare ogni giorno il nostro lavoro". Lo sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza, nella comunicazione in Aula alla Camera sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia di Covid-19, dopo aver parlato questa mattina in Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev