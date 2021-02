(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio Covid, Speranza: “Bussola del Dpcm del 6 marzo sarà tutela diritto alla salute” “La bussola per me nella scrittura del prossimo Dpcm in vigore dal 6 marzo deve essere sempre il principio della salvaguardia del diritto alla tutela della salute garantito dalla nostra Costituzione” sono le parole del ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa alla Camera sulle prossime misure per fronteggiare la pandemia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev