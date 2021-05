Covid, Speranza: "Fiducia nelle prossime settimane ma cautela"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 "Siamo in una fase molto significativa nella lotta contro il Covid. La campagna di vaccinazione ci ha fatto fare un salto in avanti decisivo e guardiamo con fiducia alle prossime settimane, pur mantenendo ancora un approccio di gradualità e di cautela. Dobbiamo, però, in questa fase guardare al dopo, a quello che il Covid ci ha insegnato, alla lezione drammatica degli ultimi mesi che ci resterà per sempre sulla pelle". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato al Congresso Italiano di Pediatria organizzato dalla SIP. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev