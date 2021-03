Covid, Speranza: i vaccini sono e restano la vera soluzione

Milano, 16 mar. (askanews) - "I vaccini sono e restano la soluzione vera per uscire da questi mesi così difficili, abbiamo piena fiducia nella comunità scientifica tutta, nelle agenzie regolatorie e auspichiamo che nel più breve tempo possibile l'Ema possa pronunciarsi per chiarire ogni dubbio e consentirci di ripartire; i vaccini sono e resteranno la vera soluzione a questi mesi così difficili che abbiamo attraversato". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo lo stop del vaccino AstraZeneca in tutta l'Italia in via precauzionale. Si attendono maggiori informazioni dall'Ema.