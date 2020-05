Covid, Speranza: "Nessuno ha bacchetta magica, ma da Governo lavoro per affrontare crisi al meglio"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2020 Covid, Speranza: "Nessuno ha bacchetta magica, ma da Governo lavoro serio per affrontare crisi al meglio" Il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista esclusiva su 'Camera con Vista', il programma dell'Agenzia Vista in onda su La7: "Contro l'emergenza coronavirus nessuno può fare miracoli, nessuno ha la bacchetta magica, ma da parte del Governo c'è un lavoro serio, costante e rigoroso che credo possa aiutarci a uscire da questa stagione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev