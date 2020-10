(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 Covid, Speranza: "Peggioramento oggettivo, casi in crescita in tutta Italia" Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid: "C'è una fase di peggioramento oggettivo: l'Italia sta meglio rispetto ad altri Paesi europei, ma da 9 settimane i numeri sono in crescita in tutta Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev