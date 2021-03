(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Covid, Speranza: "Prossime settimane non saranno facili. Accelerare campagna vaccinale" "Le prossime settimane non saranno facili dal punto di vista della gestione del Covid. Le istituzioni hanno il compito di dire sempre la verità anche quando non porta consenso. Le prossime settimane non sono facili: abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, i numeri stanno andando nella direzione giusta ma bisogna ancora crescere. L'epidemia e' ancora forte e presente su tutti i territori". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della presentazione dei dati del Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev