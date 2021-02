(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio Covid, Speranza: “Siamo all’ultimo miglio. Unità è unica strada per vincere pandemia” “Non c’è altra strada diversa dall’unità per affrontare questa emergenza. Siamo all’ultimo miglio, ad un passaggio decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia” sono le parole del ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa alla Camera sulle prossime misure per fronteggiare la pandemia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie