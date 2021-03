(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2021 Covid, Speranza: "Su Dpcm lungo confronto con regioni e Cts, in vigore fino al 6 aprile" "Il dpcm è stato firmato dal presidente del consiglio e sarà in vigore dal sei marzo al sei aprile. C'è stato un lungo confronto con Regioni e Cts". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev