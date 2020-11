Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre Covid, stop allo sci. Zaia: “Auspico una linea comune europea” “Un’intesa con i paesi alpini è doverosa perché se non fosse così saremo gli unici a porre queste restrizioni in un bacino di contagio che è simile. Non è possibile che sia vietato sciare a Cortina mentre in Austria sia permesso. Auspico che i provvedimenti siano accolti con un accordo europeo” lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia durante la diretta Facebook in cui ha illustrato la nuova ordinanza regionale per contrastare l’emergenza Covid-19. / Facebook Luca Zaia Durata: 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev