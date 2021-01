(Agenzia Vista) Genova, 06 gennaio 2021 Covid, Toti: “Liguria non sarà rossa, da lunedì superiori in aula a rotazione” 06-01-2020 “Domani andranno a scuola i ragazzi delle elementari e delle medie, gli auguriamo in bocca al lupo per questo inizio della nuova stagione scolastica dopo la lunga pausa natalizia. E poi lunedì, comunque vada e di qualunque colore sarà la nostra Regione, visto che certamente non sarà di colore rosso per i dati che abbiamo – e abbiamo ricevuto anche nella giornata dall’Istituto Superiore di Sanità – certamente anche il 50% dei ragazzi delle secondarie superiori tornerà in aula a rotazione con la didattica a distanza e quindi direi che questo è un piccolo, piccolo ritorno alla normalità” Così il Presidente della Regione Liguria in un video in diretta su Facebook / Facebook Giovanni Toti 00_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev