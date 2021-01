(Agenzia Vista) Genova, 02 gennaio 2021 Covid, Toti: “Pressione ospedali Liguria resta bassa, no allarmismi” "C'è chi continua a fare polemiche su come va il covid in Liguria e su come facciamo i vaccini che il Governo ci manda. Facciamo un numero di tamponi che ci colloca tra le prime Regioni d'Italia e stiamo affrontando la coda della seconda ondata di covid con grande capacità. Se qualche persona che si diletta a fare politica, parlasse un poco di meno e studiasse un po' di più i numeri, eviteremmo inutili allarmismi". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti durante il punto giornaliero sul Coronavirus. 03_38 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev