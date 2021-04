Covid, Toti: "Zona rossa a Savona e Imperia fino all'11 Aprile"

(Agenzia Vista) Genova, 01 aprile 2021 "Tra poco firmerò un'ordinanza che dispone la zona rossa nel ponente ligure, nelle province di Savona e di Imperia, da venerdì 2 aprile fino a domenica 11 aprile compresa. Una decisione presa alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull'andamento della pandemia: anticipiamo di un giorno le restrizioni volute dal Governo in tutto il Paese per la Pasqua e le prolunghiamo per una settimana nel savonese e nell'imperiese, per evitare ripercussioni nei prossimi giorni". Lo afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annunciando nuove misure restrittive sulle province del Ponente Ligure alla luce dell'aumento dei contagi da covid. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev