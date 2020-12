(Agenzia Vista) Usa, 09 dicembre 2020 Covid, Trump: "Ogni americano avrà accesso al vaccino rapidamente" “Se autorizzato, decine di milioni di dosi di vaccino saranno disponibili questo mese, e lo faremo distribuire molto rapidamente. Abbiamo tutto pronto e centinaia di milioni di dosi seguiranno rapidamente. Ogni americano che vorrà il vaccino sarà in grado di ottenerlo e pensiamo che entro la primavera saremo in una posizione che nessuno avrebbe creduto possibile solo pochi mesi fa.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l’Operation Warp Speed Vaccine Summit / Facebook The White House Durata: 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev