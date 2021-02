(Agenzia Vista) Usa, 16 febbraio 2021 Covid Usa, il governatore Cuomo: "Dati sui decessi di New York sempre stati pubblici" "Tutti i decessi nelle case di cura e negli ospedali sono stati sempre riportati in modo completo, pubblico e accurato, la questione è su una differenza di "categorizzazione. Avremmo dovuto fare un lavoro migliore nel fornire quante più informazioni possibili il più rapidamente possibile. Nessuna scusa: accetto la responsabilità per questo". Lo ha detto il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo in conferenza stampa. Governor Andrew M. Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev