Covid, vaccinazioni in tutta l'Europa al via dal 27 dicembre

Milano, 17 dic. (askanews) - Le prime vaccinazioni contro il coronavirus in Europa saranno il 27, 28 e 29 dicembre. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen via Twitter."È il momento dell Europa. Il 27, 28, 29 dicembre inizieranno le vaccinazioni nell Ue. Noi proteggiamo i nostri cittadini assieme" ha scritto, confermando le ipotesi dei giorni scorsi. Un vaccination day, con l'avvio simultaneo delle campagne vaccinali, che coinvolgerà tutti gli Stati membri, Italia compresa. Un gesto simbolico, segno di unità e condivisione, per un nuovo inizio in tutta Europa, senza lo spettro del coronavirus.Anche l'Italia ha confermato di essere pronta a partire con le vaccinazioni il 27 dicembre, a cominciare dal personale sanitario, dopo una riunione tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Commissario straordinario all emergenza, Domenico Arcuri. Ovviamente solo se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech, il primo che sarà somministrato, da parte di Ema e di Aifa andranno a buon fine. Dopo l'avvio simbolico della campagna comincerà la vaccinazione su scala più ampia, ma a gennaio.