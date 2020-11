(Agenzia Vista) Veneto, 04 novembre 2020 Covid Veneto, Zaia: "Chiederemo ai veterinari di fare i tamponi rapidi, uomo è un mammifero" La conferenza stampa del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in merito all'evoluzione dell'emergenza coronavirus: "Ho dato disposizione di convocare i rappresentanti dei 2.450 veterinari in Veneto per fare i tamponi. L’uomo è un mammifero, tutti i mammiferi hanno sette vertebre cervicali, allattano il neonato, e i veterinari sono esperti di questo. Non è nulla di trascendentale pensare di fare un percorso con i veterinari, se fossero disponibili per fare i tamponi". / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev