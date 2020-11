(Agenzia Vista) Venezia, 28 Novembre 2020 Covid Veneto, Zaia: “No allo sci? Economia da 2,5 miliardi, ci sono meno rischi che altrove” “Se il tema è il no all’assembramento deve essere no per tutti. Non si può non aprire piste da sci per assembramento e lasciare gli altri impuniti, su questo sarò chiaro nella prossima riunione per il Dpcm. Negli impianti di risalita lavorano studenti, maestri di sci, chi fa le camere di alberghi: parliamo di quelli che vivono grazie a una economia che vale 2,5 miliardi di euro. Parliamo di sopravvivenza, la monta senza stagione è montagna che si spopola”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia durante il giornaliero aggiornamento sul Covid nella regione. / Facebook Luca Zaia Durata 01_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev