(Agenzia Vista) Venezia, 07 gennaio 2021 Covid Veneto, Zaia: “Oggi noi finiamo tutti i vaccini, merito dell’organizzazione del Veneto” “Avete visto la vaccinazione, siamo i primi in Italia. Oggi vi comunico – ho parlato stamattina con il dott. Arcuri, che ringrazio – oggi noi finiamo tutti i vaccini. Per fortuna penso sia arrivata la fornitura, perché sennò noi da domani non abbiamo vaccini.” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook. / Facebook Luca Zaia 00_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev