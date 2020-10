(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Covid, voci dei romani in coda per il tampone al drive-in dell'ospedale San Giovanni: “Qui da 5 ore” “Sono qui da 5 ore”, le voci dei romani in coda per il tampone Covid al drive-in del San Giovanni Oltre cinque ore di coda in macchina per fare il tampone per il Covid al drive-in dell’ospedale San Giovanni di Roma. Nella via accanto all’istituto c’è ormai da settimane una coda per chi deve effettuare il test. Ecco le opinioni dei cittadini in attesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev