Covid, von der Leyen: acquistiamo altri 100 milioni dosi Pfizer

Roma, 29 dic. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha annunciato l'acquisto di 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer. Forse, complice anche l'annuncio di un possibile ritardo del vaccino AstraZeneca."Abbiamo deciso di acquisire 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti-Covid BioNTech-Pfizer, che è già in uso per vaccinare le persone in tutta l'Ue", ha scritto von der Leyen su Twitter."Avremo dunque 300 milioni di dosi di questo vaccino, che è stato valutato sicuro ed efficace" dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema).La presidente della Commissione conclude che "altri vaccini seguiranno".