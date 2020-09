(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2020 Covid, von der Leyen: "Gli europei sono pronti ad uscire da questa fragilità" L'intervento della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al Parlamento Europeo con il suo discorso sullo Stato dell'Unione: "Una delle menti più coraggiose della nostra epoca, Andrej Sacharov, parlava della propria fede irremovibile nella forza nascosta dello spirito umano. Negli ultimi sei mesi gli europei hanno dimostrato quanto forte sia lo spirito umano: medici, infermieri, familiari di quanti esalavano l'ultimo respiro e tutte le persone che hanno portato aiuto e tutti i lavoratori in prima linea che tutti i giorni si sono presi rischi per tutti i noi. Il loro senso del dovere e la loro empatia è fonte di ispirazione per tutti noi e vorrei iniziare elogiandoli". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev