(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 novembre 2020 Covid, von der Leyen: "No revoca misure troppo presto, a Natale non ripetere errori dell'estate" “Un rilassamento troppo celere ed eccessivo delle misure diventa un rischio per una terza ondata dopo le feste. I primi cittadini Ue potrebbero essere vaccinati già a fine dicembre”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev