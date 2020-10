(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 ottobre 2020 Covid, von der Leyen: "Piattaforma Ue comune per scambio dati e strategie" La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa per presentare le nuove misure per far fronte all'emergenza coronavirus: "Domani i capi di Stato e di governo si riuniranno virtualmente, l'obiettivo è proprio coordinarsi meglio. Io chiederò loro una maggiore condivisione di dati con la piattaforma dell'agenzia europea Ecdc. Creeremo una piattaforma europea di consulenti scientifici nazionali sul Covid per lo scambio di informazioni e le strategie". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev