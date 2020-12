(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2020 Covid, von der Leyen: "Vaccini lo stesso giorno in tutti i Paesi Ue" "Per battere la pandemia abbiamo bisogno che almeno il 70% della popolazione sia vaccinata, è un compito enorme quindi bisogna iniziare quanto prima la campagna di vaccinazione. Noi 27 Paesi Ue inizieremo lo stesso giorno per battere insieme la pandemia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev