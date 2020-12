(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 dicembre 2020 Covid, von der Leyen: “Vaccino disponibile per tutti paesi UE, si può iniziare 27, 28 e 29 dicembre" “Come promesso, questo vaccino sarà disponibile per tutti i paesi dell’UE, allo stesso tempo, alle stesse condizioni. I primi lotti di questo vaccino saranno spediti dal sito di produzione della Pfizer qui in Belgio nei prossimi giorni. Ho sempre detto, durante questa pandemia, che ci siamo dentro insieme. Quindi la vaccinazione può iniziare contemporaneamente, durante i giorni di vaccinazione dell'Unione Europea, il 27, 28 e 29 dicembre. Questo è un ottimo modo per concludere questo anno difficile e per cominciare finalmente a voltare pagina sul Covid-19.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio. / EbS Durata: 01_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev