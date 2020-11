(Agenzia Vista) Venezia, 6 novembre Covid, Zaia: “Abbiamo mezzo piede nella fase 4. Ospedali in massima tensione” “Noi siamo con mezzo piede dentro la fase quattro. Siamo nella fase di massima tensione e turbolenza per quanto riguarda gli ospedali. Verso metà novembre dovremmo raggiungere i 250 posti occupati in terapia intensiva ma è verosimile anche 300” sono le parole del governatore della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. / Facebook Luca Zaia Durata: 02_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev