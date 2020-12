(Agenzia Vista) Venezia, 15 dicembre 2020 Covid, Zaia: "Ora più morti in case riposo rispetto a marzo" "In Veneto adesso abbiamo più morti nelle case di riposo rispetto a marzo. Nonostante tutti i dispositivi e protocolli, con le case di riposo blindate e con test a tappeto per ospiti e operatori la situazione nelle case di riposo è peggiorata con un aumento della mortalità. E mentre a marzo avevamo anche case di riposo free Covid, senza casi di positivi, oggi invece la situazione è a macchia di leopardo con positivi praticamente ovunque". Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia nel consueto punto stampa alla sede della Protezione civile. 02_26 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev