(Agenzia Vista) Venezia, 16 novembre 2020 Covid, Zaia presenta ed esegue in diretta test fai-da-te Il presidente del Veneto Luca Zaia ha provato in diretta il test Covid fai da te messo a punto dalla Regione e che è stato presentato in conferenza stampa. Facebook Zaia 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev