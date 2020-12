(Agenzia Vista) Venezia, 14 dicembre 2020 Covid, Zaia: “Spettacolo immondo, città prese d’assalto” “Se noi non abbiamo ben chiari questi tre interessi – la propria salute, quella degli altri e il tema dell’erogazione dei servizi sanitari ordinari – vuol dire che non ci siamo. Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quel che è accaduto in giro per l’Italia e anche in Veneto nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità è indescrivibile.” Così il Presidente del Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta Facebook sulla situazione Covid. / Facebook Luca Zaia Durata: 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev